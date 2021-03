Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mehrere Fahrzeuge brennen in Bad Doberan - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Bad Doberan (ots)

Innerhalb kürzester Zeit kam es in den späten Abendstunden des 22.03.2021 in der Heinrich-Seidel-Straße in Bad Doberan zum Brand mehrere Fahrzeuge. Die Feuerweher löschte die Brände und die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Neben dem Kriminaldauerdienst Rostock, der für die Tatortarbeit eingesetzt war, wurde nach möglichen Tätern gefahndet. Die Suche mit eingesetzten Funkstreifenwagen, dem Polizeihubschrauber und Diensthunden hatte keinen Erfolg. Erste Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass es sich um Brandstiftung handelt. Es ist erkennbar, dass das Feuer jeweils im Bereich der hinteren Räder ausgebrochen ist. Durch die Nutzung eigener Löschmittel konnte bei zwei Fahrzeugen die weitere Ausbreitung verhindert werden. Ebenso trug vermutlich die Verständigung von Anwohnern untereinander dazu bei, dass an zwei weiteren Fahrzeugen kein höherer Schäden entstanden ist. Bei einem Kleintransporter, der in der John-Brinckmann-Straße geparkt war, konnte trotz Löscharbeiten das Ausbrennen des Fahrzeuges im hinteren Bereich nicht verhindert werden. In diesem Fall wird der Sachschaden auf 20.000 Euro geschätzt.

