Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Lambrechtshagen (ots)

Bewohner von zwei Einfamilienhäusern in Lambrechtshagen hatten in der Nacht zum 20.08.2020 ungebetenen Besuch. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu den Häusern, nahmen Taschen, Schmuck und Bargeld mit. Ersten Ermittlungen nach wurde in einem Fall bereits Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Insgesamt ist ein Stehlschaden von 5.000 Euro entstanden. Der Kriminaldauerdienst hat Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

