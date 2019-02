Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Prebberede

Teterow (ots)

Am Montag, gegen 11:10 Uhr, überholte ein 76jähriger Fahrer eines Toyota, zwischen Prebberede und Walkendorf, einen VW up. Dabei kollidierte er sowohl mit dem VW, den er überholen wollte, als auch mit einem Opel, der sich im Gegenverkehr befand. Die beteiligten Fahrzeuge kamen anschließend, erheblich beschädigt, links und rechts der Fahrbahn zum Stehen.

Die Kameraden der Feuerwehr Gnoien mussten eine Tür des Toyota aufschneiden, um den 76jährigen aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Fahrerin des VW konnte über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug geholt werden. Beide kamen schwer verletzt in Krankenhäuser in Güstrow und Demmin. Auch die Fahrerin des Opel wurde stationär in einer Rostocker Klinik aufgenommen. Sie stand unter Schock.

Aufgrund der Folgen und der Komplexität des Unfallhergangs kam bei der polizeilichen Unfallaufnahme ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die L 232 war bis gegen 14:00 Uhr voll gesperrt.

