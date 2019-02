Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Fünf Verletzte nach Reifenpanne

Güstrow (ots)

Am Freitagvormittag gegen 09:45 Uhr verlor ein schwedischer BMW auf der A19 bei Kuchelmiß, Fahrtrichtung Berlin, nachdem ein Reifen geplatzt war, Reifenteile. Ein nachfolgender BMW versuchte den Teilen auf der Fahrbahn auszuweichen, verlor dabei aber die Gewalt über sein Fahrzeug, so dass sich dieses dabei überschlug. Der Fahrer des ausweichenden PKW wurde mit Verletzungen im Rückenbereich ins Krankenhaus transportiert. Die vier Insassen des schwedischen Fahrzeugs wurden ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen sind aber leichter Art. Die Autobahn war in Richtung Berlin, aufgrund einer Hubschrauberlandung, kurzzeitig voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Gert Frahm

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell