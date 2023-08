Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mit 2,55 Promille im Auto eingeschlafen: Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Rostock (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am gestrigen Dienstagabend ein erheblich alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Der 38-Jährige war den Zeugen gegen 18 Uhr auf der L22 zwischen Hinrichshagen und Torfbrücke aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr und immer wieder die Fahrspur wechselte. In Höhe der Bushaltestelle "Erich-Weinert-Siedlung" hielt der 38-Jährige sein Fahrzeug an. Zeugen vermuteten zunächst gesundheitliche Probleme, staunten aber nicht schlecht, als der Mann offensichtlich betrunken bei laufendem Motor hinter dem Steuer eingeschlafen war.

Als die inzwischen alarmierten Beamten eintrafen, schlief der Mann aus Brandenburg immer noch tief und fest. Nach dem Aufwachen hatte der 38-Jährige Schwierigkeiten, den Aufforderungen der Polizisten zu folgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Der Deutsche gab an, in Graal-Müritz Urlaub machen zu wollen und vor einigen Stunden in seiner Heimatstadt in Brandenburg losgefahren zu sein.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob der Fahrer auf der Anreise einen Unfall verursacht hat.

