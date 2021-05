Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Dank eines Hinweisgebers: Polizei fasst Sprayer

Rostock (ots)

In der Nacht vom 18. Mai kam es gegen 1:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Hinweisgeber beobachtete zwei Personen, wovon eine offenbar ein ca. 10x2 m großes Graffito an die Hauswand in der Leonhardstraße sprühte. Der sprühende Tatverdächtige, ein 24-jähriger Deutscher, konnte dank des Hinweisgebers durch die BeamtInnen gestellt werden. Er hatte die Polizei telefonisch informiert und beschrieb den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen, bis die Einsatzkräfte diesen schließlich ausfindig machen konnten.

