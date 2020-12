Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

RostockRostock (ots)

Am 10. Dezember 2020 ist es gegen 14.15 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle in Jürgeshof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-Jährige parkte vor einer Grundstückseinfahrt mit der linken Fahrzeughälfte auf dem Fußweg. Als sie mit ihrem Pkw Dacia losfuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw VW des vorbeifahrenden 89-Jährigen, der in Richtung Rostock unterwegs war.

Bei dem Verkehrsunfall wurden im Pkw Dacia die Fahrerin, ein einjähriges Kind und eine 27-jährige Frau leicht verletzt. Ein 27-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des Pkw VW verletzte sich ebenfalls leicht. Die vier Personen wurden mittels Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Landesstraße 22 wurde kurzzeitig voll gesperrt.

Neben einer Verkehrsunfallanzeige nahm die Polizei eine Strafanzeige hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Alle Verkehrsunfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.

