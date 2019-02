Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mädchen greifen Ladendetektiv an

Rostock (ots)

Mit einem Messer und einem Feuerlöscher sind zwei junge Mädchen (13,14) gestern auf einen Ladendetektiv losgegangen, der sie beim Diebstahl erwischt hatte. Mithilfe anderer Kunden konnten die beiden rabiaten Ladendiebinnen gestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich gestern Nachmittag in Warnemünde. Dort hatten die Mädchen in einem Discounter versucht einen Karton mit Partyschnäpsen zu stehlen. Als der Ladendetektiv die beiden darauf ansprach, reagierten die sofort aggressiv. Eine der Schnapsflaschen, die sie nach dem Detektiv warfen, beschädigte die Eingangstür. Während eines der Mädchen einen Feuerlöscher von der Wand nahm und um sich schleuderte, zückte ihre Komplizin ein Einhandmesser und richtete es gegen den Detektiv. Mit Unterstützung anderer Kunden konnten die Mädchen nach kurzer Flucht vor dem Einkaufsmarkt gestellt werden. Noch bei Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten spuckten und brüllten die beiden in alle Richtungen.

Bei den Mädchen handelt sich es sich um zwei Rostockerinnen, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei ihnen wurden das restliche Diebesgut und ein Einhandmesser sichergestellt. Letztendlich wurden sie an die Personensorgeberechtigten übergeben.

