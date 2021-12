Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Klütz (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag wurde die Polizei in Grevesmühlen über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Klütz informiert.

Offenbar haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeitspanne von 09:30 bis 16:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Eulenkrug verschafft. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, ist derzeit nicht bekannt. Jedoch hinterließen der oder die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

Zeugen, die im benannten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich Eulenkrug gemacht haben, werden gebeten sich bei der Grevesmühlener Polizei unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.

