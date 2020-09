Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfallflucht in Grevesmühlen - Polizei bittet um Hinweise

Grevesmühlen (ots)

Gestern Abend, 20:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Grevesmühlen. Dabei verursachte der flüchtige Fahrer eines Kleintransporters einen Gesamtschaden von 7.000 EUR an zwei parkenden Autos. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte die Straße Am Graben in Richtung Goethestraße befahren, kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Opel und einem Dacia. Die Polizei nahm den Unfall auf, sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881-720 0 zu melden.

