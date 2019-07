Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrunfall mit verletztem Radfahrer

Wismar (ots)

Kurz vor Mitternacht am 11. Juli erstattete die Mutter eines 16-jährigen Radfahrers eine Anzeige beim Polizeirevier Grevesmühlen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ihr Sohn gegen 21:15 Uhr zusammen mit einem zweiten Jugendlichen den Radweg der B 105 in Richtung Ortsmitte. Als die zwei Radler den Grünen Weg auf Höhe der Lichtzeichenanlage überqueren wollten, nahm ihnen ein dunkler Pkw die Vorfahrt. Der 16-Jährige stürzte infolgedessen, verletzte sich schwer und wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 16-Jährigen zu kümmern. Im Anschluss sprachen die zwei Radler einen weiteren Autofahrer an und baten um Hilfe. Der Mann lehnte dies ab und fuhr weiter. Der Unbekannte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung rechnen.

Zeugen, die relevante Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/7200 zu melden.

