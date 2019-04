Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Bad Kleinen (ots)

Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 031. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 28-jährige Frau die Landstraße mit ihrem Pkw in Richtung Bad Kleinen und wollte auf Höhe der Ortschaft Hoppenrade links in Richtung Losten abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Peugeot. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Alle vier Insassen beider Pkw zogen sich Verletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hinsichtlich der Schwere der Verletzungen können derzeit keine Aussagen getroffen werden. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR. Die L 031 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell