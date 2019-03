Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in Baucontainer

Wismar (ots)

In der Zeit vom Nachmittag des 15. bis zum Morgen des 18. März drangen unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Mecklenburger Straße in Wismar ein und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier in Wismar unter der 03841/203 0 zu melden.

