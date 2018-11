POL-HWI: Kraftstoffdiebstahl - angebohrte Tanks im Bereich des Polizeireviers Grevesmühlen

Wismar (ots) - Bereits am Mittwoch wurde der Polizei in Grevesmühlen mehrfach der Diebstahl von Kraftstoff angezeigt.

So bohrten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum 21. November die Tankklappe eines Nissans, der im Bereich der Amtsstraße in Schönberg abgestellt war, auf und entwendeten circa 20 Liter Kraftstoff. Der Fahrer eines Fiats bemerkte am Mittwochmorgen während des Tankens, dass sein PKW den Kraftstoff sogleich wieder verlor. In der vorangegangenen Nacht stahlen Unbekannte etwa 45 Liter Kraftstoff aus seinem PKW, der ebenfalls im Bereich der Amtsstraße abgestellt war. In der Dassower Straße bohrten unbekannte Täter einen weiteren PKW-Tank auf und entwendeten hier circa 25 Liter Kraftstoff.

In der darauffolgenden Nacht zum Donnerstag machten sich Unbekannte im Bereich des Weidenstiegs in Boltenhagen an einem VW zu schaffen und entwendeten aus diesem circa 50 Liter Super.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/720 0 oder jeder anderen Dienststelle mitzuteilen.

