POL-HWI: Holz-Lkw überladen

Wismar (ots) - Am 21. November, 01:05 Uhr, stellte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf einen augenscheinlich überladenen Lkw auf der A 20, zwischen der Anschlussstelle Wismar und dem Kreuz Wismar, im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest. Bei einer anschließenden Wägung des 40-Tonners ergab sich ein Gesamtgewicht von über 48 Tonnen. Der Bußgeldkatalog sieht für eine zwanzigprozentige Überladung eines Lkw eine Geldbuße in Höhe von 380 EUR und einen Punkt in Flensburg vor.

Die Überladung eines Kfz birgt enorme Risiken und wirkt sich erheblich auf die Verkehrssicherheit aus. So verändern sich Fahr- und Bremsverhalten, auch die Fahrstabilität lässt nach. Denn Konstruktion und Material sind nur für eine bestimmte Beanspruchung ausgelegt.

