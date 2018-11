POL-HWI: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Gadebusch (ots) - In der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr des heutigen Tages führte das Polizeirevier Gadebusch eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs zusammen mit der Bundesanstalt für Güterverkehr durch. An der Kontrollstelle, auf der B 104 nahe Schwerin, prüften die eingesetzten Beamten 29 Lkw und stellten insgesamt 11 Ordnungswidrigkeiten fest. In sechs Fällen verstießen die Fahrer gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Die diesbezüglichen Bußgelder können bis zu 1.000 EUR betragen. In zwei Fällen gab es Beanstandungen hinsichtlich nicht vorhandener Dokumente. Die Bußgelder dafür beliefen sich auf 100 EUR. Bei einem Lkw bemängelten die Beamten die Ladungssicherheit (60 EUR) und in einem weiteren Fall die Unfallverhütungsvorschriften. Hier fuhr der Lkw-Fahrer ohne Schuhe. Die Höhe des Bußgeldes dafür beträgt 150 EUR. Im letzten Fall wurde ein Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell