POL-HWI: Drei Leichtverletzte auf der A 20

Metelsdorf (ots) - Gestern Nachmittag wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich auf der A 20 in Höhe Lübow (Richtungsfahrbahn Lübeck) ereignete. Ersten Erkenntnissen zufolge kam dort ein 78-jährige Fahrer mit seinem VW Golf ohne fremdes Zutun bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchfuhr die Bankette, kollidierte folgend mit der Außenschutzplanke und einer Notrufsäule, bevor er zum Stillstand kam. Alle drei Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 22.000 EUR

