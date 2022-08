POL-LWL: Garageneinbrecher auf frischer Tat gestellt

Parchim (ots) - Am Mittwochnachmittag ereigneten sich bei Parchim zwei Verkehrsunfälle, bei denen eine Autofahrerin und ein Autofahrer leichtverletzt wurden. Zunächst kam es gegen 13:20 Uhr auf der B 191 zwischen Spornitz und Parchim zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin von der Straße abkam und in eine Schutzplanke fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 36-jährige Deutsche sich in einem Überholvorgang ...

