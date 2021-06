Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nach Beinaheunfall in Ludwigslust - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Ludwigslust (ots)

Nach einem Beinaheunfall am vergangenen Freitagnachmittag (04.06.2021) in Ludwigslust sucht die Kriminalpolizei nun nach möglichen Geschädigten und nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Käthe-Kollwitz-Straße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein grauer PKW beinahe eine Frau angefahren haben, die zur Seite gehen musste, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Zudem soll der betreffende PKW fast einen Spargelverkaufsstand sowie parkende Fahrzeuge gerammt haben. Die hinzugerufene Polizei folgte dem PKW, dessen Fahrer unsicher und auffällig unterwegs war. Wenig später konnte die Polizei das Auto stoppen. Beim 64-jährigen Fahrer wurden augenscheinlich körperliche und geistige Ausfallerscheinungen festgestellt, sodass die Polizei ihm die Weiterfahrt untersagte. Unter Alkohol- bzw. Drogeneinwirkung stand der deutsche Fahrer nicht. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen. Insbesondere möge sich die Frau bei der Polizei melden, die von dem Beinaheunfall betroffen war.

