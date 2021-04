Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hund getötet - Polizei bittet um Hinweise

Dömitz (ots)

In Klein Schmölen bei Dömitz ist in der Nacht zum Samstag einen Hund getötet worden. Der Golden Retriever, der augenscheinlich an Stichverletzungen verendete, wurde am Samstagmorgen auf dem Grundstück des Eigentümers entdeckt. Hinweise zur Tat bzw. zu Tatverdächtigen liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Vorfall im direkten Umfeld des betreffenden Grundstücks ereignet hat. Ein Tatwerkzeug wurde nicht gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell