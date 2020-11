Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Randalierer in Psychiatrie eingewiesen

Neustadt-GleweNeustadt-Glewe (ots)

Ein 53-jähriger Mann, der am Samstag in Neustadt- Glewe mit einer Axt mehrere Sachbeschädigungen begangen hat, ist später in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Der deutsche Tatverdächtige soll zunächst den Eingangsbereich und später die Balkontür eines Wohnhauses mit einer Axt massiv beschädigt haben. Zudem fühlte sich eine Bewohnerin, die den 53-jährigen Deutschen bereits vor einigen Tagen wegen Hausfriedensbruchs angezeigt hatte, von dem augenscheinlich verwirrten Randalierer bedrängt. Eintreffende Polizeibeamte stellten zunächst die Axt sicher und nahmen den Mann dann in Gewahrsam. Ein Richter ordnete anschließend die Einweisung in die Psychiatrie an.

