POL-LWL: Feuer in Gartenanlage

Parchim (ots)

Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Parchim ist am frühen Sonntagmorgen ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstanden, Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer in einem Holzschuppen ausgebrochen, in dem unter anderem Werkzeuge und Gartengeräte gelagert wurden. Durch den Brand wurden auch das angrenzende Gartenhaus und die Gartenlaube auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Passantin hatte am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr den Brand in der John- Brinckman- Straße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

