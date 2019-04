Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bargeld aus Umkleidekabinen gestohlen

Sternberg (ots)

Ein Fußballspiel in Sternberg nutzten unbekannte Täter am Samstag für Diebstähle in Umkleidekabinen aus. Während des laufenden Spiels drangen die Diebe in mehrere verschlossene Umkleideräume eines Vereins in der Johannes- Dörwaldt- Alle ein und durchwühlten dort die Privatsachen und Taschen der Sportler. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in mehreren Fällen Bargeld gestohlen. Zudem verschwanden auch zwei PKW- Schlüssel. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro. Hinweise auf die Täter hat die Polizei derzeit noch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) entgegen.

