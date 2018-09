POL-LWL: Dieseldieb auf frischer Tat gestellt

Wittenburg (ots) - In Wittenburg haben Mitarbeiter einer Firma in der Nacht zum Dienstag einen Dieseldieb auf frischer Tat gestellt. Der 30-jährige Verdächtige soll gegen Mitternacht auf einem Betriebsgelände Kraftstoff aus dem Tank eines abgestellten Lastautos abgezapft haben. Dabei wurde er durch mehrere Zeugen beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In dem Auto des Verdächtigen fand die Polizei unter anderem diverses Werkzeug und leere Kanister. Nach bisherigen Ermittlungen wird vermutet, dass der mutmaßliche Täter für weitere Dieseldiebstähle in der Vergangenheit in Frage kommt. Gegen den aus der Region stammenden Mann wird wegen Diebstahls ermittelt.

