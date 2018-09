POL-LWL: Illegale Drogen bei mutmaßlichen Wohnungseinbrecher gefunden

Ludwigslust (ots) - Bei einem mutmaßlichen Wohnungseinbrecher hat die Polizei am frühen Montagmorgen in Ludwigslust illegale Drogen festgestellt. Der 22-jährige Verdächtige war kurz nach Mitternacht gemeinsam mit einem Komplizen gewaltsam in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen. Das Einbruchsopfer war zu Hause und konnte die Eindringlinge vertreiben. Die alarmierte Polizei konnte einen der mutmaßlichen Einbrecher wenig später in Tatortnähe stellen. Der 22-Jährige hatte sich in einem Gebüsch versteckt. In seiner Tasche fand die Polizei später mehrere Hanfdolden, die sichergestellt wurden. Sein Komplize, der bereits namentlich bekannt ist, befindet sich noch auf der Flucht. Bei der Erstbefragung am Tatort wurde bekannt, dass sich Einbruchsopfer und Tatverdächtige kennen. Warum die beiden Eindringlinge die Wohnungstür des 23-jährigen Geschädigten aufbrachen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zudem wurde gegen den 22- Jährigen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

