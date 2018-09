POL-LWL: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Techentin (ots) - In der Nacht zu Freitag sind unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude eines Fleischereigroßbetriebes in Techentin eingebrochen und haben hier mehrere Räume durchsucht und verwüstet. Nach einer ersten Übersicht wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf einige tausend Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Freitag 06:30 Uhr. Der Kriminaldauerdienst hat am Tatort umfangreiche Spuren sichern können, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

