LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Hafen Wismar

Wolgast (ots) - Am Donnerstag, den 02.01.2025 entdeckte eine Spaziergängerin in der Nähe des Treidelpfades in Greifswald eine Robbe im Fluss Ryck. Beamte der Wasserschutzpolizei Wolgast fanden das leblose Tier kurz darauf im Schilfgürtel und stellten es mittels Schlauchboot sicher. Das Meereskundemuseum Stralsund, mit dem die WSPI Wolgast eng zusammenarbeitet, wurde informiert. Das verendete Tier wird nun im ...

