Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter nach körperlichen Angriff in Neustrelitz (LK MSE)

Neustrelitz (ots)

Am 23.06.2023, gegen 22:30 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle des LK MSE mitgeteilt, dass es im Bereich des Bahnhofs in Neustrelitz zu einen körperlichen Angriff auf einen 17-jährigen Deutschen kam, wobei dieser schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befand sich der Gesch. an einer Tunnelunterführung und wurde hier von zwei unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen und schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Anschließend flohen die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Gesch. wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum verbracht und hier stationär aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen um Umfeld des Neustrelitzer Bahnhofs getätigt hat, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 / 258224 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

