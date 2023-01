POL-NB: Alkoholisierter Randalierer in Stralsund gestellt

Waren Müritz (Landkreis MSE) (ots) - Am Sonntag, dem 01.01.2023, kam es kurz vor 20:00 Uhr in der Mozartstraße in Waren zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund war ein gemeldeter Küchenbrand in einer Wohnung eines 34-jährigen Deutschen in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand konnte durch die Kameraden der eingesetzten Feuerwehr gelöscht werden. ...

