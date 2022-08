Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Prora

Sassnitz (LK V-R) (ots)

Am 19.08.22 ereignete sich gegen 19.30 Uhr in Prora am Strandweg ein Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen. Eltern und ihre 7-jährige Tochter fuhren gemeinsam mit Fahrrädern auf dem Strandweg in Richtung Südstrand. Auf Höhe des dortigen Spielplatzes spazierte eine 59-jährige Frau mit ihrem Hund auf dem Gehweg. Die Frau achtete nicht auf den Hund und dessen Leine, so dass dieser auf die Fahrbahn laufen konnte. Die Tochter versuchte dem Hund auszuweichen und kollidierte dabei mit ihrer 41-jährigen Mutter. Beide kamen dadurch zu Fall und verletzten sich. Die Tochter wurde schwer verletzt und musste gemeinsam mit ihrer leicht verletzten Mutter zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

