POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Die Polizei Neubrandenburg sucht derzeit nach einem 15-jährigen Mädchen aus Neubrandenburg. Sie wurde letztmalig am 27.06.2022 gegen 12:30 Uhr in der Ziegelbergstraße in Neubrandenburg gesehen. Eine Personenbeschreibung sowie ein Foto der Vermissten sind abrufbar unter: https://bit.ly/3uvzO5F Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche, ...

