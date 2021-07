Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung an einem Ferienhaus in 17459 Zempin (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 22.07.2021 gegen 18:00 Uhr verließ ein Ehepaar aus Thüringen ihren Ferienwohnung in Zempin und fuhren zurück nach Hause. Gegen 20:30 Uhr wurde über Notruf ein Feuer in eben dieser Ferienwohnung gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zempin und Koserow konnten eine Ausdehnung des Feuers verhindern und schließlich den Brand löschen. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Ursache des Brandes war vermutlich ein Obstkorb aus Plastik, welcher auf einer heißen Herdplatte abgestellt wurde. Gegen das Ehepaar aus Thüringen wurde Anzeige wegen des Verdachts auf Fahrlässiger Brandstiftung erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

