Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in den Reiterhof "Alter Landsitz Sommerstorf"

Waren (ots)

In der Nacht vom 09.06.2019 zum 10.06.2019 kam es zum Einbruch in den Reiterhof "Alter Landsitz Sommerstorf" in 17194 Grabowhöfe/Sommerstorf. Die Täter brachen ein Fenster zu den Büroräumen auf und entwendeten aus diesem einen transportablen Tresor. In diesem befand sich Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Waren unter der Telefonnummer 03991-176224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

