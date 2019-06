Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW BMW in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 09.06.2019 zum 10.06.2019 entwendeten unbekannte Täter in Neubrandenburg im Reitbahnweg einen PKW BMW 520 Touring. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen NB-LC 911 und eine auffallende goldmetallic Lackierung. Das Fahrzeug wurde durch den 33-jährigen Geschädigten am 09.06.2019 gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage abgestellt. Am Morgen des 10.06.2019 stellte er den Verlust seines Fahrzeuges fest. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

