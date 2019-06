Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in die Räumlichkeiten der Ostseezeitung in Bergen auf der Insel Rügen

Bergen (ots)

Am Morgen des 10.06.2019 meldete ein Zeuge der Polizei, dass unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Ostseezeitung am Markt 25 in 18528 Bergen eingebrochen sind. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Bergen bestätigte sich der Sachverhalt. Die unbekannten Täter betraten die Räumlichkeiten der öffentlichen Toilette, welche sich auf der Rückseite der Räumlichkeiten der Ostseezeitung befinden. Dort schlugen sie ein Loch in die geflieste Trockenbauwand und gelangten von dort in die Räume der Ostseezeitung. Dort durchsuchten sie alles. Auf dem ersten Blick wurde aber nichts entwendet. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,-EUR. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Bergen unter der Telefonnummer 03838-8100, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell