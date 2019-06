Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden auf der B111 bei Gützkow (LK VG)

Anklam (ots)

Am 03.06.2019 gegen 13:50 Uhr kam es auf der B111 bei Gützkow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 77-jährige Fahrer eines PKW Peugeot befuhr die BAB 20 aus Richtung Settin kommend in Richtung Lübeck. An der Abfahrt Gützkow verließ er mit seinem Fahrzeug die BAB 20 und fuhr auf die B111 in Richtung Gützkow. Kurz vor der Kreuzung B 111/ L 35 wechselte der Fahrzeugführer seinen Fahrstreifen und übersah hierbei den in gleicher Richtung fahrenden Ford Transporter, der von einem 38-jährigen Fahrzeugführer geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 77-ährigen anschließend gegen die Leitplanke geschleudert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.200,- Euro. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrfähig und musste durch einen Bergungsdienst abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die B 111 kurzfristig gesperrt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

