Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg

PP Neubrandenburg (ots)

Gestern Abend hat es gegen 18.30 Uhr in der Einsteinstraße in Neubrandenburg im Bereich des Norma-Marktes eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einem 39-Jährigen gegeben. Dabei haben sowohl der 31 Jahre alte Mann türkischer Abstammung als auch der 39-Jährige Deutsche mehrere Schnitt- und Stichverletzungen davon getragen. Beide wurden im Klinikum behandelt. Der Ältere musste noch am Abend notoperiert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet er sich aber heute außer Lebensgefahr. Der Auslöser der Tat ist bisher nicht bekannt. Motiv, Hintergründe sowie der Tathergang müssen noch ermittelt werden. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) Neubrandenburg haben gestern die Tatortarbeit aufgenommen und Spuren gesichert sowie erste mögliche Zeugen befragt. Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg und die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Kripo-Beamten suchen nun aber auch weitere Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Solche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0395 55822223 zu wenden. Von weiteren Anfragen zur Sache an die Polizei bitten wird Abstand zu nehmen. Presseanfragen werden ab Montag, d. 03.06.2019 durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg beantwortet. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

