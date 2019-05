POL-NB: Mecklenburger Seenrunde - Bitte um Rücksichtnahme an alle Fahrzeugführer

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Mecklenburger Seenrunde - Bitte um Rücksichtnahme an alle Fahrzeugführer

Landkreis MSE (ots)

Am 24.05. und 25.05.2019 wird zum sechsten Mal die Mecklenburger Seenrunde ausgerichtet. Dabei wird der größte Trubel im Neubrandenburger Kulturpark stattfinden. Wieder werden mehr als 3.500 Fahrradfahrer aus der Region, aus anderen Bundesländern aber auch aus dem Ausland erwartet, um bei diesem großen Sportevent an den Start zu gehen. Startschuss für die 300 km lange Strecke ist am Freitagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr und Samstagfrüh zwischen 03:00 - 07:00 Uhr. Die Radfahrer werden gruppenweise starten und sich auf den Weg durch den ehemaligen Mecklenburgstrelitzkreis und den ehemaligen Müritzkreis machen (Neubrandenburg - Burg Stargard - Neustrelitz - Wesenberg - Röbel - Malchow - Nossentiner Hütte - Alt Schönau - Möllenhagen - Penzlin - Neubrandenburg). Dabei werden die Fahrer zunächst vom Kulturpark über die Parkstraße, Schwedenstraße, Neustrelitzer Straße, Bergstraße und dem Fünfeichener Weg polizeilich begleitet, damit die Sicherheit der Fahrradfahrer garantiert werden kann. Ab Fünfeichen fahren die Fahrradfahrer ohne polizeiliche Begleitung weiter. Dabei ist zu beachten, dass sich die Fahrradfahrer an die Straßenverkehrsordnung halten müssen, aber von der Radwegbenutzungspflicht befreit sind. Zusammen mit dem Veranstalter wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt. Im Ergebnis dessen wurden Knotenpunkte, wie Kreuzungen und Einmündungen, festgelegt, an welchen Ordner stehen, die bei Bedarf die anderen Verkehrsteilnehmer warnen.

Der Startschuss für 90-km-lange Strecke der Frauen fällt am Samstag um 08:30 Uhr. Die Frauen starten ebenfalls in kleinen Gruppen und werden durch die Polizei durch die Stadt Neubrandenburg (siehe oben) in Richtung Fünfeichen begleitet. Die Streckenführung ist wie folgt: Neubrandenburg - Burg Stargard - Dewitz - Bredenfelde - Lichtenberg - Feldberg - Koldenhof - Dolgen - Rowa - Neubrandenburg.

Wir sensibilisieren alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Auf Grund des verlängerten Wochenendes und des herrlichen Wetters ist mit einem erhöhten Fahrzeugaufkommen in unserer Urlaubsregion zu rechnen. Dazu kann es durch die zahlreichen Fahrradfahrer zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Bitte haben Sie dafür Verständnis! Das Wichtigste ist doch, dass alle Verkehrsteilnehmer gesund und sicher an ihr Ziel kommen!

Wir bitten die Regionalen Radiosender um durchgängige Ausstrahlung der Warnung über Radfahrer auf den Straßen im Landkreis MSE - beginnend Freitag, den 24.05.2019 ab 19:00 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung am Samstag, den 25.05.2019 gegen 24:00 Uhr.

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @polizei_MSE

