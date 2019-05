POL-NB: Verkehrsunfall - Kind schwer verletzt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Gegen 16:15 Uhr kam es in der Ortschaft 17237 Weisdin, Höhe der Fußgängerampel,zu einem Verkehrsunfall mit Personeneschaden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 68 -jähriger Mann mit dem PKW Skoda aus Neubrandenburg kommend in Richtung Neustrelitz. Ein 10-jähriger Junge stand unweit an der dortigen Bedarfsampel an der B96 in Weisdin und überquerte plötzlich die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Fahrer des PKW einen Aufprall mit dem Kind nicht verhindern. Der Junge wurde hierbei schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Unmittelbar nach dem Unfall kamen mehrere vorbildliche Ersthelfer auf die Unfallstelle zu und versorgten das verletzte Kind. Die weitere medizinische Behandlung erfolgt im Klinikum Neubrandenburg. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

