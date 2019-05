Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 06.05.2019 gegen 19:40 Uhr kam es in Ribnitz-Damgarten, in der Neuhöfer Straße, zum Brand einer Doppelhaushälfte. Die drei Bewohner konnten das Haus selbst verlassen. Sie wurden durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten, Dierhagen und Klockenhagen zum Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Haushälfte konnte verhindert werden. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000 EUR. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache werden am 07.05.2019 mit Unterstützung eines Brandursachenermittlers fortgeführt. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

