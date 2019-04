Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender PKW auf der BAB 11

Pasewalk (ots)

Am 22.04.2019 gegen 11:40 Uhr befuhr der23-jährige Fahrer eines PKW Volvo die BAB 11 aus Richtung Berlin kommend in Richtung polnischer Grenze. Auf Höhe des Autobahnkilometers 100,5 fing sein PKW auf Grund eines technischen Defektes plötzlich an zu brennen. Der Fahrer für mit dem Fahrzeug auf den Standstreifen und die vier Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Durch die herbeigerufenen Freiwilligen Feuerwehren aus den OrtschaftenPenkun, Schmölln, Gramzow und Hohen Wüstrow konnte das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Während der Löscharbeiten musste die BAB 11 in Fahrtrichtung Polen für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachaden beläuft sich auf ca. 2.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

