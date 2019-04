Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 82- jähriger Mann aus Neustrelitz vermisst- Polizei bittet um Mithilfe!(LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Seit dem 05.04.2019 gegen 16:00 wird der 82- jährige Herr Ewald Krickow aus 17235 Neustrelitz vermisst. Dieser wurde letztmalig gegen 16:00 Uhr in der Useriner Straße in Neustrelitz gesehen. Von dort entfernte sich Herr Krickow zu Fuß in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: Er ist ca. 174 cm groß, hat eine normale Statur und geht leicht nach vorn gebeugt. Bekleidet war er zu diesem Zeitpunkt mit einer schwarzen Hose, dunkelgrünen Jacke, braune Schuhe, dunkler Schiebemütze und einer Handgelenktasche. Weiterhin könnte der Vermisste seine Haustatschen unter dem Arm mitführen. Hinweise nimmt die Polizei in Neustrelitz unter 03981/ 258-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell