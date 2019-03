Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW erfasst Fußgänger in Bergen/Rügen (Lks. VR)

Bergen/Rügen (ots)

Die Polizei in Bergen wurde am Samstagabend gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ringstraße gerufen. Dort wurde ein augenscheinlich angetrunkener 53-jähriger Fußgänger an einem Fußgängerüberweg von einem PKW erfasst und stürzte in der Folge. Der Mann wurde dabei an Kopf und Schulter schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus transportiert werden. Auch die 29-jährige Fahrerin des PKW Ford stand unter Schock und musste medizinisch betreut werden. Der Schaden an ihrem PKW inklusive einer geborstenen Frontscheibe wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall an der Kreuzung Ringstraße/Nonnenseestraße kam ist noch ungeklärt. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Neubrandenburg

