Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erst feiern die Nachbarn, dann streiten die Nachbarn, dann ist ein Gebiss kaputt!

Demmin (ots)

Am Samstagabend ist in Demmin eine Feier aus dem Ruder gelaufen. Die beiden 29 Jahre alten Nachbarn haben in einer Wohnung gemeinsam dem Alkohol zugesprochen. Nach einer verbalen Streitigkeit kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei die künstliche Prothese eines Beteiligten zu Bruch ging. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei Beiden einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst

