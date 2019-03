Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte beschmieren Sichtschutzzaun des evangelischen Pfarrhauses in Koserow auf der Insel Usedom mit einem Graffiti

PR Heringsdorf

In der Zeit vom 09.03.2019,18:30 Uhr bis 10.03.2019,09:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter den Sichtschutzzaun des evangelischen Pfarrhauses in Koserow mit einem Graffiti. Mit silberner und pinker Sprühfarbe wurde ein Style-Writing/Graffiti auf einer Größe von 8,5 m x 2,5 m auf den grünen Kunststoffzaun aufgebracht.Der Zaun befindet sich direkt an der B111, schräg gegenüber vom Bahnhofsgebäude. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Heringsdorf bittet um Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung der/des unbekannten Täter/s führen. Hinweise werden telefonisch unter 038378/279224, per E-Mail unter pr.heringsdorf@polmv.de oder über die Internetwache, zu finden über www.polizei.mvnet.de , entgegengenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

