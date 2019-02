Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche in Garagen in Demmin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin (ots)

Am 10.02.2019 gegen 11:10 Uhr teilte ein Einwohner aus Demmin mit, dass in eine Garage in der Deutsch-Kroner-Straße (Garagenkomplex "Am Schwanenteich")eingebrochen wurde. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Demmin stellten fest, dass insgesamt 12 Garagen angegriffen wurden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zum Stehlgut können derzeit keine Angaben gemacht werden, da noch nicht alle Garageneigentümer erreicht werden konnten. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und die Eigentümer der betroffenen Garagen werden gebeten, sich an die Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998 - 2540 zu wenden. im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

