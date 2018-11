POL-NB: Diebstahl von zwei Plakaten der AfD in Greifswald

Greifswald (ots) - Am heutigen Tage wurde der Polizei angezeigt, dass in Greifswald, Am Mühlentor, aus einem Werbeaufsteller der AfD zwei Plakate entwendet wurden. Die Plakate wiesen auf die Büros der Landtagsabgeordneten hin und wurden samt Schutzfolie entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 EUR.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

