POL-NB: Einbruch in eine Greifswalder Firma

Greifswald (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 11.11.18, 17:00 Uhr zum 12.11.18, 08:00 Uhr in eine Firma in Greifswald ein.

In der Friedrich-Hagenow-Straße überwanden sie die Umzäunung des Geländes und öffneten gewaltsam eine Tür. Sie entwendeten aus dem Inneren des Gebäudes einen Computer, eine Bohrmaschine, einen Schleifer und ein Suzuki-Diagnosegerät. Der Wert der erlangten Güter liegt bei etwa 5000 EUR.

Der Kriminaldauerdienst befand sich zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Anklam aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

