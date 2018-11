POL-NB: Nachmeldung: Angriff auf Polizeibeamte in Sassnitz (Insel Rügen)

Sassnitz (ots) - Wie wir in einer Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4111070) bekanntgaben, wurden am 08.11.18 zwei Polizeibeamte teilweise schwer verletzt. Sie hatten in Sassnitz (Rügen) eine Vorladung zustellen wollen und wurden durch einen Mann plötzlich mit einer Bierflasche angegriffen.

Durch die Kriminalpolizei wurde der Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt, sodass seine Identität nun eindeutig feststeht. Es handelt sich um einen 41-jährigen Spanier, welcher in seinem Heimatland als vermisst ausgeschrieben war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde am Amtsgericht Stralsund Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Er wurde in eine JVA verbracht.

Der 55-jährige Kollege, der stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste, konnte dieses inzwischen wieder verlassen.

