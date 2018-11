POL-NB: Einbruch in Kindertagesstätte in 18347 Dierhagen Dorf

PR Ribnitz-Damgarten (ots) - Über das Wochenende drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in die Kindertagesstätte "Dierhäger Krabben",in der Wallstr. Dierhagen Dorf ein. Im Inneren wurden die Schränke in den Räumen durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca.500 Euro. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat vor Ort Spuren gesichert. Es wird wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

